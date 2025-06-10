В Челябинской области количество вакансий для учителей снизилось на 55%

Работодатели Челябинской области за январь-май 2025 года открыли 525 вакансий для учителей и преподавателей. Показатель сократился на 55% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает hh.ru.

Челябинская область среди остальных регионов Уральского федерального округа заняла третье место по количеству вакансий для учителей — на нее приходится 17% от всего объема объявлений. Медианное зарплатное предложение для педагогов составляет 40,3 тыс. руб. Однако учителя в Челябинской области, судя по запросам в резюме, в среднем рассчитывают на заработок в размере 50 тыс. руб.

В Курганской области за январь-май 2025-го работодатели разместили на 45% вакансий больше, чем за аналогичный период 2024 года. На регион приходится 4% от общего количества объявлений о поиске учителей и педагогов. Медианное зарплатное предложение в Курганской области — 30,5 тыс. руб., а ожидания — 50 тыс. руб.

Ольга Воробьева