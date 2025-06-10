В Саратовской области довыборы депутатов пройдут 14 сентября

В Саратовскую областную думу необходимо провести довыборы. Этот вопрос обсуждали на внеочередном заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению облдумы.

Председатель комитета Сергей Гладков сообщил, что в думе появилось три вакантных места. А именно по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 9, по Заводскому одномандатному избирательному округу № 4, а также по Ершовскому одномандатному избирательному округу № 25. По ним избирались в 2022 году Александр Бурмак, который затем начал работать в администрации Кировского района, а также Михаил Исаев и Иван Бабошкин. Прекращение депутатских полномочий Михаила Исаева объясняется тем, что он стал мэром Саратова после перехода Бабошкина в муниципальную власть.

Среди потенциальных кандидатов на указанные округа — глава Озинского района Антонина Галяшкина, ветеран СВО Дмитрий Лыгин, председатель Саратовской городской думы Сергей Овсянников.

Депутат Владимир Есипов (КПРФ) попросил Сергея Гладкова озвучить, сколько единоросов складывают мандаты и во сколько миллионов бюджету обходятся дополнительные выборы, но ответа не получил.

Довыборы в облдуму планируется провести 14 сентября 2025 года.

Татьяна Смирнова