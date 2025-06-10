В Ростовской области засеяли более 20 га для восстановления лесов

Лесничества Ростовской области завершили посев семян лесных растений в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Семена заложили на площади свыше 20 га, превысив плановые показатели на три га . Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Выращенный в лесных питомниках посадочный материал будет использован для создания лесных культур в рамках реализации национального проекта "Экологическое благополучие"», — отметил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

По данным регионального минприроды, специалисты высеяли 12 га акации белой и около восьми га сосны крымской и обыкновенной. Сосну обыкновенную и крымскую планируют выращивать в питомниках два года, поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко