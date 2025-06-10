В Переславле перенесли День города

В Переславле-Залесском День города будет ежегодно праздноваться в последнюю субботу июля. Такая информация содержится в уставе, принятом городской думой в декабре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Ранее Переславль праздновал День города 12 июня — в День России и День рождения князя Александра Невского.

Переславль считается одним из древнейших городов Центральной России. Он был основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. Некоторое время был столицей княжества. По мнению ряда историков, в городе родился князь и полководец Александр Невский.

Алла Чижова