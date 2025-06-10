В Челябинске завели уголовное дело после гибели ребенка на озере Смолино

Следователи СУ СКР по Челябинской области возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) после утопления 11-летнего ребенка на озере Смолино в региональном центре, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, вечером 9 июня мальчик и два его друга решили научиться плавать в водоеме. Однако из-за отсутствия навыков малолетний начал тонуть, его приятели выбрались на берег и стали просить помощи у отдыхающих. Тело ребенка очевидцы нашли на дне озера. По данным ГУ МЧС России по региону, дети играли в запрещенном для купания месте. Ребенка извлекли из воды в 30 м от берега, он находился на глубине 1,5 м. Прибывшие работники скорой помощи провели реанимацию, однако это не помогло спасти мальчика.

Следователи назначили необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Виталина Ярховска