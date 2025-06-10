Самарскому департаменту транспорта внесли представление из-за нарушений транспортной доступности

Прокуратура внесло представление в адрес департамента транспорта авдминистрации Самары по результатам проверки работа общественного транспорта. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, проверке была подвергнута работа автобусных маршрутов №1, 22, 34, 50, 51, троллейбусного маршрута №15 и трамвайных маршрутов № 4, 23. Выявлены нарушения условий муниципальных контрактов — не соблюдается расписание движения маршрутного транспорта и его количественного состава. Проверка проводилась в связи с многочисленным обращениям горожан в социальных сетях.

Руфия Кутляева