В Пермском округе из-за антисанитарии закрыли два заведения общепита

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю приостановили деятельность двух точек общественного питания в Пермском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю. Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.

Ранее в кафе быстрого питания «Шаверма» в деревне Петровка и пекарне «Барин», расположенной Култаево, были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Суд признал владельцев точек общепита виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности. Согласно постановлениям суда «Шаверма» закрыта на 85 суток, а пекарня — на 65.

В ходе проведения исполнительных действий помещения были опечатаны. Предприниматели предупреждены об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.