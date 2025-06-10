С вечера 9 июня над Черноземьем сбили 33 беспилотника

Дежурные средства ПВО с 21:50 9 июня до 5:50 10 июня перехватили и уничтожили над Россией 102 беспилотника, в том числе 33 над Черноземьем. Больше всего БПЛА сбили в Белгородской области — 20. Еще девять дронов ликвидировали в Воронежской области, по два — в Курской и Орловской. Об этом сообщили в Минобороны.

И. о. мэра Курска Сергей Котляров рассказал, что ночью фрагменты дрона упали на стадион школы № 59. Оперативные службы оценили обстановку, обломки вывезены. Пришкольный летний лагерь работает в штатном режиме. В регионе с 2:14 до 4:56 действовала опасность атаки БПЛА.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью в семи муниципалитетах региона уничтожили около десяти беспилотников. Пострадавших и разрушений на земле нет. В регионе с 23:33 9 июня до 8:13 10 июня действовала опасность удара дронов.

Орловский губернатор Андрей Клычков подтвердил информацию Минобороны и сообщил, что в результате ночных атак последствий не обнаружено.

Алина Морозова