«В интересное время живем»

ЕС готовится к войне на Востоке, об этом заявила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на глобальной встрече правых во Франции. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, со своей стороны, заявил, что Россия на сегодня не представляет угрозу объединенной Европе. Среди главных вызовов для Старого Света участники мероприятия назвали нелегальную миграцию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что европейский континент меняется на глазах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Европейские правые собрались в департаменте Луаре, чтобы отметить годовщину успеха их коалиции «Патриоты за Европу» на выборах в Европарламент ровно год назад. Организаторы мероприятия — Марин Ле Пен и Жордан Барделля, французское «Национальное объединение». Среди главных тем обсуждения — милитаризация, перевооружение ЕС на фоне российской угрозы и, конечно же, мигранты, а также слабость политики Евросоюза, который это все допустил. Среди основных гостей, естественно, Виктор Орбан. Действующий премьер-министр Венгрии в рамках своего визита дал очень интересное интервью французскому телеканалу LCI. Он, в частности, заявил, что русские «понимают только язык силы» и призвал Европу укреплять свой потенциал. При этом политик почти уверен, что угрозы полномасштабной войны на континенте сейчас нет, поскольку Россия «слишком слаба для этого»: «Она не может одолеть Украину, а значит, не может по-настоящему атаковать НАТО».

Примерно о том же говорили и другие участники высокого собрания. Так, модератор встречи Марин Ле Пен назвала патологией подготовку чуть ли не всеми комиссиями ЕС к большой войне на Востоке. Общий тезис правых заключается в том, что с помощью российской угрозы жителей Старого Света пытаются отвлечь от провала политики как нынешних властей ЕС, так и многих правительств (преимущественно левых) в странах союза. Мол, лучше мигрантами занимайтесь, чем в войну играть. Собственно, и Орбан о том же говорит, только в несколько ином ключе: не то чтобы РФ сильна, а, наоборот, слаба. Европа должна быть сильной, но «российская угроза» — лозунг неправильный.

В целом может показаться, что господин премьер-министр хочет понравиться и тем, и другим: условно, сторонникам санкций и тем, кто предлагает не то чтобы дружить, но выгодно сотрудничать с Москвой, в частности, в поставках газа. Все это неспроста, известно, что венгерская оппозиция наступает на пятки. Данные последних опросов показывают — положение Орбана не такое прочное, как хотелось бы. При этом коллеги по ЕС пытаются его еще и слова лишить. Это во-первых. А во-вторых, Европа меняется на глазах. Вместо мультикультурализма и толерантности — российская угроза и рост оборонных расходов.

При этом к войне обычно призывают правые, а нынче все наоборот. Правые, конечно, не совсем за мир, они тоже за войну, только с другими противниками — мигрантами и всеми, кто их привел на континент.

Так что вся жизнь — борьба, покой нам только снится. Предстоящий саммит НАТО вполне может стать историческим. С одной стороны, президент США Дональд Трамп требует роста оборонных расходов, с другой — российская угроза, с третьей — мигранты. Как говорится, в интересное время живем.

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Дмитрий Дризе