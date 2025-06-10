Семь минус один

США могут выйти из переговоров между Москвой и Киевом и возложат вину на обе стороны. Администрация Дональда Трампа продолжит делиться с Украиной данными разведки, но прекратит поставки оружия. О таком сценарии развития событий сообщило Foreign Policy со ссылкой на источники в Белом доме. При этом не исключено, что посредническая миссия США продолжится, но терпение Трампа заканчивается, пишет издание. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался, как позиция главы Соединенных Штатов сказывается на восприятии конфликта во всем мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В ожидании саммита G7, который состоится на следующей неделе в Канаде, в западной печати появилась информация, что участники встречи в верхах будут добиваться, чтобы Соединенные Штаты заняли более жесткую позицию в отношении России. Впрочем, последние заявления президента Дональда Трампа и членов его команды свидетельствуют как раз об обратной тенденции. Вначале хозяин Белого дома допустил, что в какой-то момент может ввести санкции не только против Москвы (о такой опции он упоминал уже давно), но и против Киева, и вот это уже нечто абсолютно новое. А затем, комментируя демонстративные удары, которые украинцы нанесли вглубь России, в том числе по стратегическим объектам, президент США сказал, что тем самым Владимир Зеленский дает Кремлю повод для максимально жесткого ответа. И его, то есть Трампа, такая перспектива отнюдь не радует.

Не радует представителей нынешней американской администрации и тот факт, что дерзкие, показательные акции Киева в момент, когда наконец-то возобновились двусторонние переговоры в Стамбуле, резко повышают риск эскалации конфликта и втягивания в него при самом драматическом развитии событий государств НАТО и даже самих Соединенных Штатов.

Комментарии некоторых советников Трампа и близких к нему сенаторов-республиканцев позволяют предположить, что в Вашингтоне за нынешнее обострение ситуации считают ответственной именно Украину.

На контрасте с этим готовность Москвы выполнять достигнутые в Стамбуле договоренности об обмене военнопленными и телами погибших позволяют Кремлю выглядеть в глазах Трампа и его команды конструктивной, ответственной стороной, которая не подрывает столь явно, как Киев, миротворческие усилия Вашингтона. И неслучайно на этом фоне появились публикации, что под давлением администрации сенатор Линдси Грэм готов смягчить наиболее радикальные формулировки подготовленного им законопроекта о новых санкциях против Российской Федерации, предоставив в итоге президенту и его команде право решать, вводить ли их вообще. Если за оставшиеся до саммита G7 дни ситуация кардинально не изменится, если Москва не нанесет по Украине «удар возмездия», который в Вашингтоне сочтут непропорционально жестким, у европейцев и канадцев не так уж много шансов добиться от Дональда Трампа того самого ужесточения позиции, к которому они так долго и пока безуспешно его призывают.

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Максим Юсин