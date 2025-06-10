В Кургане закроют участок улицы Ленина и отключат воду из-за аварии

Из-за аварии на водопроводе на улице Ленина в Кургане полностью закроют движение транспорта и прекратят подачу холодной воды в домах, сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

Подрядчик будет менять участок ветхого трубопровода диаметром 500 мм. Движение автомобилей по улице Ленина от улицы Максима Горького до улицы Советская прекратят ориентировочно до утра 12 июня. 10 июня около полудня отключат воду в 21 доме на улицах Ленина, Гоголя, Карла Маркса и Комсомольская, включая гимназию №32. Водоснабжение планируют восстановить к 9:00 11 июня.

Виталина Ярховска