У пермского АО «Редуктор-ПМ» сменился руководитель

Управляющим директором АО «Редуктор-ПМ» назначен Александр Попов, ранее занимавший должность гендиректора АО «Авиаавтоматика» (Курск). По данным источников в промышленной сфере, соответствующий приказ был подписан 9 июня текущего года. В АО «Редуктор-ПМ» подтвердили информацию «Ъ-Прикамье» о назначении господина Попова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Попов (слева)

Фото: страница предприятия в соцсети. Александр Попов (слева)

Фото: страница предприятия в соцсети.

Ранее предприятие возглавлял Андрей Белоусов, который был назначен на эту должность в июле 2022 года. Он был членом управленческой команды Николая Семикопенко, возглавлявшего «Редуктор-ПМ» с 1995 года.

АО «Редуктор-ПМ» — одно из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий. Предприятие выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий вертолетов серии для различных модификаций Ми-8/17 и Ми-28, а также Ми-26Т. С 2018 года АО не раскрывает финансовую отчетность.