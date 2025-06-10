Завершено расследование дела о смертельной драке в центре Ярославля

В Ярославле следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего иностранца, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в областном СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Следствие установило, что вечером 10 марта на улице Первомайской двое мужчин поссорились на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ходе чего обвиняемый ударил в голову 38-летнего потерпевшего. Тот упал на асфальт, а впоследствии скончался в больнице. Погибший работал врачом ультразвуковой диагностики в Санкт-Петербурге.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном не признал»,— рассказали в ведомстве.

Во время расследования дела обвиняемый находился под арестом. Сейчас следователи собрали все доказательства по делу и направили материалы прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого дело передадут в суд.

Алла Чижова