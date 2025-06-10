В Челябинске отключат горячую воду в 1,2 тыс. жилых домов

На следующей неделе в Челябинске начинается второй этап гидравлических испытания тепловых сетей. Под отключение горячей воды с 17 июня до 1 июля попадут 1260 многоквартирных домов в пяти районах, сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме жилых домов под централизованное отключение горячего водоснабжения 17 июня попадут 179 учреждений социальной сферы в Центральном, Калининском, Курчатовском, Ленинском и Тракторозаводском районах. Перечень домов, где не будет горячей воды опубликован на сайте мэрии.

Помимо этого, продолжатся опрессовка в домах, которые обслуживаются локальными источниками теплоснабжения. С 17 июня работу с отключением горячей воды проведут шесть котельных в Металлургическом районе, поселке Новосинеглазово, на улице Елькина и Свердловском тракте, а также с 30 июня — в поселке Шагол.

После первого этапа опрессовки теплосетей, завершившегося 4 июля, горячая вода все еще не вернулась в более чем 100 многоквартирных домов.