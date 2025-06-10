Умер фронтмен Sly and the Family Stone Слай Стоун
В возрасте 82 лет умер фронтмен американской группы Sly and the Family Stone Слай Стоун. Причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), сообщает The Guardian.
Слай Стоун
Фото: AP
«После продолжительной борьбы с ХОБЛ и другими проблемами со здоровьем Слай мирно скончался в окружении своей большой семьи, троих детей, ближайшего друга. Мы скорбим о его уходе, но нас утешает осознание того, что его выдающееся музыкальное наследие продолжит вдохновлять будущие поколения»,— сказано в заявлении родственников.
Хроническая обструктивная болезнь легких вызывает ограничение потока воздуха в дыхательных путях и затрудняет дыхание. ХОБЛ неизлечима, но можно облегчить симптомы и замедлить развитие заболевания.
Настоящее имя музыканта — Сильвестр Стюарт, он родился в Техасе в 1943 году. Карьера началась с участия в квартете The Stewart Four с тремя братьями и сестрами, в 1952 году они выпустили сингл. В 1966 году артист образовал группу Sly and the Family Stone, которая считается самым коммерчески успешным проектом в истории фанк-музыки. Коллектив также выпускал песни в жанрах соул, ритм-н-блюз, психоделический соул, поп-рок. В числе хитов — «Everyday People», «Family Affair», «Want to Take You Higher», «Hot Fun in the Summertime». Группа распалась в 1975 году, после этого Сильвестр Стоун выступал сольно. Его последний альбом «I'm Back! Family & Friends» был выпущен в 2011 году.