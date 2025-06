Умер фронтмен Sly and the Family Stone Слай Стоун

В возрасте 82 лет умер фронтмен американской группы Sly and the Family Stone Слай Стоун. Причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), сообщает The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слай Стоун

Фото: AP Слай Стоун

Фото: AP

«После продолжительной борьбы с ХОБЛ и другими проблемами со здоровьем Слай мирно скончался в окружении своей большой семьи, троих детей, ближайшего друга. Мы скорбим о его уходе, но нас утешает осознание того, что его выдающееся музыкальное наследие продолжит вдохновлять будущие поколения»,— сказано в заявлении родственников.

Хроническая обструктивная болезнь легких вызывает ограничение потока воздуха в дыхательных путях и затрудняет дыхание. ХОБЛ неизлечима, но можно облегчить симптомы и замедлить развитие заболевания.

Настоящее имя музыканта — Сильвестр Стюарт, он родился в Техасе в 1943 году. Карьера началась с участия в квартете The Stewart Four с тремя братьями и сестрами, в 1952 году они выпустили сингл. В 1966 году артист образовал группу Sly and the Family Stone, которая считается самым коммерчески успешным проектом в истории фанк-музыки. Коллектив также выпускал песни в жанрах соул, ритм-н-блюз, психоделический соул, поп-рок. В числе хитов — «Everyday People», «Family Affair», «Want to Take You Higher», «Hot Fun in the Summertime». Группа распалась в 1975 году, после этого Сильвестр Стоун выступал сольно. Его последний альбом «I'm Back! Family & Friends» был выпущен в 2011 году.