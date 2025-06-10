В мае жителям Татарстана выдали кредиты наличными на 5,9 млрд рублей

По итогам мая 2025 года жители Татарстана получили более 30,4 тыс. кредитов наличными на общую сумму 5,9 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Средний чек кредита, выданного татарстанцам наличными, составил 195 тыс. руб. По сравнению с апрелем в республике число выданных займов сократилось на 3%. Также снизились общая сумма кредитов наличными на 10% и средний чек займа на 8%.

В мае Татарстан занял шестое место среди регионов России по объему кредитования наличными. В топ-5 попали Москва (90,9 тыс. кредитов на 24,8 млрд руб.), Московская область (74,9 тыс. кредитов на 16,9 млрд руб.), Санкт-Петербург (39,8 тыс. кредитов на 10,2 млрд руб.), Краснодарский край (49,9 тыс. кредитов на 8,4 млрд руб.) и Свердловская область (44,3 тыс. кредитов на 6,9 млрд руб.).

Диана Соловьёва