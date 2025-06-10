Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 10 июня

В акватории морского порта сегодня, 10 июня, запланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы (ВМБ). Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

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Учения запланированы дважды — в периоды с 10:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Жителей и гостей Новороссийска просят сохранять спокойствие.

«В ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани»,— говорится в сообщении.

При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств. Под запрет попадают суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные, спортивные парусные, а также надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг, сапборд, любые виды подводных работ и водолазные спуски.

Алена Воробьева