В Башкирии намерены отрегулировать деятельность аварийных комиссаров

В Башкирии создана парламентская рабочая группа для регулирования деятельности аварийных комиссаров. Группу возглавил депутат Рустем Ахунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Председатель парламента Башкирии Константин Толкачев отметил, что разработанные предложения направлены на законодательное закрепление статуса аварийных комиссаров, создание единого реестра и улучшение взаимодействия между комиссарами и госавтоинспекцией.

Господин Толкачев подчеркнул, что аварийные комиссары оформляют более половины ДТП, но их статус не определен. Это позволяет неподготовленным людям оказывать услуги, что приводит к неправильному оформлению документов и отказам страховщиков в возмещении ущерба. Для защиты прав автомобилистов необходимо внести изменения в федеральное законодательство.

Олег Вахитов