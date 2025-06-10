Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Башкирии намерены отрегулировать деятельность аварийных комиссаров

В Башкирии создана парламентская рабочая группа для регулирования деятельности аварийных комиссаров. Группу возглавил депутат Рустем Ахунов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Председатель парламента Башкирии Константин Толкачев отметил, что разработанные предложения направлены на законодательное закрепление статуса аварийных комиссаров, создание единого реестра и улучшение взаимодействия между комиссарами и госавтоинспекцией.

Господин Толкачев подчеркнул, что аварийные комиссары оформляют более половины ДТП, но их статус не определен. Это позволяет неподготовленным людям оказывать услуги, что приводит к неправильному оформлению документов и отказам страховщиков в возмещении ущерба. Для защиты прав автомобилистов необходимо внести изменения в федеральное законодательство.

Олег Вахитов

Новости компаний Все