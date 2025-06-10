Поставщик медицинских изделий задержан за дачу взятки кузбасскому министру

Центральный райсуд Кемерова 9 июня удовлетворил ходатайство следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Кемеровской области о домашнем аресте руководителя обособленного подразделения в Кемерове ООО «Медтрейд—СРЦ» (оптовая торговля медицинскими изделиями, лекарствами и др.). Его обвиняют в даче взятки в крупном размере, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В январе-июне этого года обвиняемый, «действуя умышленно, из корыстных побуждений», передал министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову взятку «в крупном размере». Согласно предварительному расследованию, незаконное вознаграждение министр получил «за способствование в заключении договоров на закупки и поставки медицинских изделий», а также за «общее покровительство по службе деятельности индивидуального предпринимателя и юридических лиц, представляемых обвиняемым».

По подозрению в даче взятки в крупном размере (ч. 4 и 5 ст. 291 УК РФ) представитель поставщика медицинских изделий был задержан 7 июня. В тот же день ему было предъявлено обвинение. Постановление суда о домашнем аресте обвиняемого в законную силу не вступило.

Дмитрий Беглов заявил об отставке с должности министра здравоохранения Кузбасса 6 июня, сегодня Центральный райсуд Кемерова рассмотрит вопрос о его задержании.

Игорь Лавренков, Кемерово