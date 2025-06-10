Выпускники IT-направлений ростовских вузов зарабатывают до 155 тысяч рублей

ДГТУ и ЮФУ заняли 15-е и 18-е места соответственно в рейтинге российских высших учебных заведений по доходам IT-выпускников, составленном аналитиками сервиса SuperJob. В исследование включили специалистов, окончивших обучение в 2019–2024 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным исследования, ДГТУ поднялся на 15-ю позицию. Доходы выпускников IT-направлений за год увеличились на 5 тыс. руб. и достигли 155 тыс. руб. ежемесячно. После завершения учебы 69% молодых кадров продолжают трудиться в Ростове-на-Дону.

ЮФУ улучшил позицию на одну строчку и занял 18-е место. Выпускники IT-специальностей стали получать в среднем 140 тыс. руб. в месяц — на 10 тыс. руб. больше по сравнению с прошлым годом. 52% специалистов остаются работать в донской столице после окончания ВУЗа, поясняют аналитики SuperJob.

Первое место в рейтинге получил Московский физико-технический институт. Средний доход выпускников МФТИ за год вырос на 30 тыс. руб. и составляет 330 тыс. руб. ежемесячно.

Валентина Любашенко