Под Астраханью в ДТП пострадали подростки, прокуратура контролирует проверку

Прокуратура Приволжского района Астраханской области поставила на контроль выяснение обстоятельств ДТП с участием двух подростков. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, дорожная авария произошла накануне, 9 июня, в селе Началово Приволжского района. Там столкнулись автомобиль «Лада» и мототранспорт.

В ДТП пострадали водитель и пассажир мототранспорта. Речь идет о подростках 2010 года рождения. Их увезли в медучреждение.

Прокуратура района контролирует ход административного расследования, возбужденного уполномоченным органом. Также надзорному ведомству предстоит оценить соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Павел Фролов