Жительница Перми взыскала с бизнес-тренера более 1 млн рублей

Ленинский суд Перми взыскал с бизнес-тренера выплаченные ему начинающим блогером средства за обучение и компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее жительница Перми подала в суд иск о взыскании с одного из индивидуальных предпринимателей выплаченных ему 1 млн руб., компенсации морального вреда и штрафа за несоблюдение требований потребителя. В иске пермячка указала, что в феврале 2024 года приобрела у индивидуального предпринимателя премиум-тариф образовательной услуги — наставничества с целью продвижения бизнеса по оказанию помощи женщинам в восстановлении после родов. За 1 млн руб. бизнес-тренер гарантировал разработку и запуск продукта, прирост целевой аудитории в соцсетях, рекламное сопровождение, регулярные консультации, в том числе с психологом проекта, заключительную встречу в Объединенных Арабских Эмиратах и прибыль, полученную от продаж в сети.

Однако образовательная программа бизнес-тренером не была определена, а учебный процесс не организован. Кроме того, перед началом обучения пермячку не предупредили о дополнительных выплатах за работу видеографа, разработку сайта, расходы по рекламе, будущему выпускному вечеру в Эмиратах. Все это не позволило пермячке приобрести компетенции, на которые она рассчитывала при ознакомлении с курсом и в ходе его приобретения.

Ленинский суд пришел к выводу о нарушении прав потребителя, допущенных бизнес-тренером, и взыскал 1 млн руб., уплаченные по договору на оказание услуг, компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. руб. и штраф в размере 200 тыс. руб. Кроме того, с индивидуального предпринимателя в доход местного бюджета будет взыскана государственная пошлина в размере 28 тыс. руб.