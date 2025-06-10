«Сети предлагают хорошую цену и готовы брать любые объемы»

Урожайность черешни в Новороссийске в 2025 году снизилась на 70% из-за заморозков, что привело к резкому подорожанию стоимости ягоды, рассказал «Ъ-Новороссийск» генеральный директор ООО «Трюфельная долина» (компании принадлежит черешневый сад в станице Натухаевская) Владислав Коровин. Но есть, по словам агрария, и положительные моменты: на местных сельхозпроизводителей обратили внимание сетевые магазины, которые ранее отказывались от сотрудничества с ними из-за малых объемов производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Коровин

Фото: предоставлено автором Владислав Коровин

Фото: предоставлено автором

«На урожайность сильно повлияли весенние заморозки. Двух третей деревьев физически нет в обороте. Пострадали в основном все ранние сорта: “Валерий Чкалов”, “Бахор”, “Июньская ранняя”, “Кавказская”, “Рубиновая ранняя”, “Краса Кубани”. Мы потеряли 70% от общего урожая. Планировали собрать порядка 300 тонн, в лучшем случае будет 100 тонн, и это при очень хорошем сценарии, если не будет проливных дождей и других негативных факторов. В Крыму ситуация с урожаем черешни еще хуже, как и в Турции. Холодный циклон глобально повлиял на всех.

Цены на ягоду в 2025 году выросли в два раза. Сейчас средняя оптовая цена черешни составляет 280 руб./кг, с учетом торговой наценки она достигает 500 руб./кг.

Но отмечу, что к неурожайным годам фермеры готовы. Когда мы вкладываемся в аграрный бизнес, то прекрасно понимаем, что из 10 лет два года будут не очень удачные. Скажу точно, что для большинства сельхозпроизводителей 2025-й — неплохой год. Да, мы потеряли 70% урожая, но в результате налаживаем сотрудничество с ретейлерами. Прямо сейчас прорабатываем контракт с крупными сетями, будем поставлять черешню в их магазины. Раньше сетевые магазины не хотели с нами работать, так как по объемам поставок мы не дотягивали. У нас сад молодой, заложен в 2020 году, деревья пока не дают максимального урожая. В этом году из-за ограниченного предложения сети предлагают хорошую цену и готовы брать любые объемы.

Кроме того, нехватка ягод отсеяла недобросовестных перекупщиков, которые предлагали брать ягоду под реализацию, задерживали оплату поставки и пр.

Поздние сорта черешни немного компенсируют ситуацию для потребителя, так как сбор ягод выше, чем в прошлом году.

В перспективе решить проблему заморозков и обеспечить стабильное предложение для потребителей можно было бы с помощью строительства комплекса с микроклиматом, но земля, на которой расположено наше хозяйство, относится к категории СХ-1. Мы не имеем права ставить на ней капитальные строения. При наличии такого комплекса собирать черешню можно с апреля, допустим, по 400 руб./кг для конечного покупателя».