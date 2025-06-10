На Дону кредитование агроэкспорта выросло втрое за четыре месяца

Россельхозбанк в 3,5 раза увеличил объем финансирования агроэкспортеров малого и среднего бизнеса Ростовской области. За четыре месяца 2025 года банк предоставил им около 500 млн рублей. Об этом сообщает «РБК-Ростов» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы РСХБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным источника, количество агроэкспортеров, воспользовавшихся услугами банка, выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала 2025 года агробизнес региона получил 25 млрд руб. кредитных средств на развитие экспорта. Из этой суммы 1,8 млрд руб. предоставлены на льготных условиях.

В 2025 году зерновые предприятия ЮФО получили кредиты на 17,9 млрд руб., из них на Ростовскую область пришлось 12 млрд руб. Объем кредитования малого и среднего бизнеса по ЮФО составил 3,4 млрд руб., что почти на 50% больше показателя прошлого года.

По итогам 2024 года Ростовская область заняла второе место после Москвы по объемам экспорта аграрной продукции. Экспорт донской сельхозпродукции достиг 7,2 млрд долларов, при этом более 70% выручки составили зерновые культуры, поясняет источник.

Валентина Любашенко