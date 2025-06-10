В Ростовской области обсудили профилактику инфекций в летних лагерях

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском и Заветинском районах провел совещания с персоналом детских оздоровительных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По данным источника, встречи были организованы для медицинских работников оздоровительных учреждений, сотрудников пищеблоков и организаторов питания летних лагерей. Основной темой стало соблюдение санитарного законодательства и профилактика острых кишечных инфекций.

Во время совещаний обсуждались вопросы прохождения медосмотров персонала, наличия прививок, гигиенической подготовки и аттестации сотрудников. Особое внимание уделили дополнительным мерам профилактики инфекционных заболеваний, включая ОКИ и ОРВИ, а также обеспечению детей полноценным и безопасным питанием, пояснили в сообщении.

Напомним, в 2025 году в регионе функционируют 30 загородных лагерей и 916 лагерей с дневным пребыванием на базе школ. Со 2 июня в Ростове-на-Дону работают 90 лагерей дневного пребывания, которые принимают свыше 11 тыс. детей.

Валентина Любашенко