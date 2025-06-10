В Саратове рабочий красил цистерну в депо и умер, следствие проводит проверку

Следственный отдел по Кировскому району Саратова приступил к проверке по факту смерти сотрудника организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, рабочий скончался накануне, 9 июня, на территории вагонного депо в областном центре, когда выполнял работы по покраске цистерны. Мужчине был 61 год.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося, предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. Как только проверка завершится, специалисты примут соответствующее решение.

Павел Фролов