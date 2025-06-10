СКР выясняет обстоятельства возгорания автобуса с пассажирами в Челябинске

Следователи СУ СКР по Челябинской области организовали проверку после возгорания автобуса с пассажирами в региональном центре по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан), сообщает пресс-служба госоргана.

О пожаре стало известно после мониторинга СМИ. По имеющимся данным, 9 июня около остановки «Школа №56» в автобусе загорелся моторный отсек. Из транспортного средства самостоятельно эвакуировались десять человек. Следователи потребовали документы об организации перевозки пассажиров и обеспечении их безопасности, в том числе о техническом состоянии автобуса. Выясняются причины инцидента.

Виталина Ярховска