Авиакомпания «НордСтар» получила штраф за задержку рейса Абакан—Норильск

Авиакомпания «НордСтар» привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно), сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент, ставший предметом прокурорской проверки, произошел в международном аэропорту Абакана в январе 2025 года. Тогда более чем на пять часов был задержан вылет самолета «НордСтар» по маршруту Абакан—Норильск. В этой ситуации перевозчик принял решение снять с воздушного судна багаж 46 пассажиров. В аэропорт назначения вещи пассажиров были доставлены лишь спустя три дня и на другом борту.

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, авиакомпания была оштрафована на 30 тыс. руб.

Михаил Кичанов