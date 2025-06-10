Житель Благовещенска приговорен к 19 годам за поджог военкомата

Первый Восточный окружной военный суд признал жителя Благовещенска виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ), сообщила пресс-служба УФСБ России по Амурской области. 20-летнего амурчанина приговорили к 19 годам лишения свободы.

Первые три года мужчина проведет в тюрьме, остальную часть срока — в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

В 2023 году фигурант с помощью зажигательной смеси поджег здание военного комиссариата в Благовещенске. Суд установил, что он действовал по указанию представителей спецслужб Украины.

Анна Яшина, Благовещенск