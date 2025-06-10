Житель Приамурья получил условный срок за перевозку 1,8 кг золота

Благовещенский городской суд признал жителя приамурского поселка Токур виновным в незаконном обороте драгметаллов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 191 УК РФ), сообщила пресс-служба суда. Он приговорен к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Суд установил, что осужденный на протяжении нескольких месяцев покупал золото у неустановленных лиц, а затем переплавил около 1,87 кг металла в две цепи. Чтобы скрыть драгметалл, амурчанин покрасил цепи. Для перевозки золота в Благовещенск он спрятал одну цепь в автомобиле Toyota Noah, а вторую весом свыше полкилограмма надел его родственник.

На трассе Свободный—Благовещенск автомобиль остановили силовики и при досмотре нашли обе цепи. Экспертиза показала, что содержание золота в них составляет 83,19% и 83,29%. Общая стоимость чистого металла превысила 8,7 млн руб. Золотые цепи конфискованы в доход государства.

Анна Яшина, Благовещенск