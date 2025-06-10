Астана ожидает ответа Киева по атаке на объекты КТК в Краснодарском крае

Казахстан продолжает ожидать ответа от украинской стороны по поводу атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), совершенной в феврале этого года. Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Конечно, будем ждать, если они соизволят ответить. Будем ждать. Вы можете этот же вопрос украинской стороне направить»,— цитирует дипломата ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства подтвердил, что информация по дипломатическим каналам доведена до Киева, далее уже «ответ за украинской стороной».

17 февраля украинские беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию Кропоткинская КТК на территории Краснодарского края. В результате удара объект был выведен из эксплуатации на время восстановительных работ. В мае станцию вновь ввели в строй. Через КТК поставляется основная часть казахстанской нефти на мировой рынок. В Министерстве энергетики Казахстана сообщали, что во время ремонта перекачка продолжалась без сбоев в обход поврежденной станции.

Лия Пацан