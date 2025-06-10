Аэропорт Саратова приостановил работу

Росавиация сообщила, что аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет самолеты. Аналогичные ограничения в течение часа действуют в Калуге и Тамбове.

В 1:30 мск Росавиация также сообщила, что работу приостановили московские аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. Через 13 минут ведомство уточнило, что ограничения сняты.

В ночь на 10 июня предупреждение об угрозе атаки БПЛА действует в Мордовии, Ивановской, Воронежской, Орловской областях и Крыму.