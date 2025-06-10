Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 6 км

На вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту до 6 км над уровнем моря, сообщили «Ъ» в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT). Пепловый шлейф распространился на пять километров в западном направлении от вулкана.

Как сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю, на пути распространения пеплового облака населенные пункты отсутствуют. Вулкану Шивелуч присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. В любой момент на нем могут произойти пепловые выбросы, опасные для авиации.

Высота одного из самых активных вулканов Камчатки — 3 283 м над уровнем моря. Шивелуч — самый северный действующий вулкан полуострова. Он расположен в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится примерно в 50 км от подножия вулкана.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский