Воздух портят по ночам

Ульяновская природоохранная прокуратура начинает проверку фактов, изложенных в петиции жителей района авиастроителей, под которой подписались более 1300 человек. Жители района просят президента защитить их право на возможность дышать чистым воздухом. По их заявлению, они стали «стали заложниками экологического бедствия». В петиции говорится, что по ночам воздух в Заволжском районе пропитывается «тошнотворным запахом», но ответственные надзорные органы и органы власти перекладывают ответственность друг на друга и проблему не решают. Эксперты отмечают, что проблема чистоты воздуха — межведомственная, и, согласно указу президента РФ, координировать решение таких проблем должен губернатор региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Нового города заявляют, что из-за бездействия властей и надзорных органов проблема загрязнения воздуха только усугубляется

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Жители Нового города заявляют, что из-за бездействия властей и надзорных органов проблема загрязнения воздуха только усугубляется

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ульяновская природоохранная прокуратура в ходе плановой проверки качества атмосферного воздуха проверит факты, изложенные жителями микрорайона Новый город Заволжского района Ульяновска в петиции, адресованной органам федеральной власти. Ведомством «будет дана оценка действия и бездействия всех органов контроля и причастных должностных лиц», сообщили «Ъ» в понедельник в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Коллективное обращение ульяновцев к президенту России Владимиру Путину, председателю правительства Михаилу Мишустину, главе минприроды РФ Александру Козлову и генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой защитить ульяновцев от загрязнения воздуха было размещено в разделе петиций соцсети «ВКонтакте» в минувшую субботу. По состоянию на вечер понедельника, ее подписали более 1300 человек.

В петиции сообщается, что в последние несколько месяцев жители Нового города «стали заложниками экологического бедствия» — по ночам воздух в районе пропитывается «тошнотворным запахом» жженой органики, химикатов и канализации, «что превращает жизнь тысяч человек в настоящую пытку». Однако, отмечается в обращении, несмотря на многочисленные жалобы жителей, проблема не решается: органы власти и надзорные органы «играют в “экологический пинг-понг”, перекидывая ответственность друг на друга», при этом мобильной лаборатории для экстренных замеров воздуха в Ульяновске нет, посты мониторинга загрязнения воздуха были отключены в мае этого года из-за отсутствия финансирования. Жители микрорайона требуют защитить их право на чистый воздух, помочь в решении проблемы, привлечь к ответственности чиновников, игнорирующих проблему.

Авторы петиции — участники группы «Нас травят», созданной около десяти лет назад в соцсети «ВКонтакте». Активист группы Сергей Парфенов пояснил «Ъ», что проблема качества воздуха в районе авиастроителей (микрорайон Новый город) существует уже давно, но в последние полгода к традиционно появляющимся «химическим» запахам добавились новые, среди них — сильный запах аммиака. По словам господина Парфенова, активисты пытались самостоятельно найти источники загрязнения воздуха, есть предположения. Вокруг расположены молокозавод, мебельные производства, возобновившие активную работу крупные промпредприятия в индустриальном парке «Заволжье», а также компании, незаконно сжигающие отходы поблизости от жилого массива. «А далее наши предположения должны уже подтвердить соответствующие надзорные органы, используя необходимые инструментальные методы»,— сказал активист, заметив, что проблема не решается, а только усугубляется. По его словам, именно это стало одной из главных причин смены его места жительства (он переехал из Заволжья в центр города).

Ульяновская экоактивистка Наталия Лазарева (в свое время это она создавала группу «Нас травят») считает, что проблема «очень серьезная», и она «только расширяется с появлением новых предприятий в Заволжье». По ее мнению, в районе нельзя размещать новые промпредприятия, пока не будет сформирована карта всех потенциальных загрязнителей воздуха, «чтобы видеть лимиты, которые дальше ни в коем случае уже нельзя превышать».

Как ранее сообщал «Ъ», после требований общественности и экологов правительство региона в период с 2018 по 2020 год закупило 10 стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (НПЗ), три из них установили в Ульяновске. Поскольку региональное минприроды не имеет своей лаборатории, работы по анализу проб проводились сотрудниками Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УЦГМС). Недавно выяснилось, что почти три года из 10 постов действовали только пять из-за нехватки бюджетных средств на оплату работы УЦГМС. В мае этого года прекратили работу и оставшиеся посты в связи с отсутствием средств на оплату.

В региональном минприроды «Ъ» ответили, что закладывали на работу 10 постов необходимые 18 млн руб., но в конечном варианте в бюджет был заложен на эти цели только 1 млн руб. В минприроды выразили надежду, что в июле дополнительные средства будут выделены и часть постов все-таки заработает. Также в министерстве пояснили, что существующие НПЗ позволяют делать замеры только по восьми параметрам (при наличии оборудования, лицензии и соответствующих средств лаборатории могут делать замеры по более 100 параметрам загрязнения воздуха). Кроме того, в министерстве отметили, что Новый город изначально планировался «очень правильно» — с проспектами и кварталами, обеспечивающими проветривание жилмассива в соответствии с рассчитанной розой ветров, но хаотичная точечная застройка, начатая с 2000-х годов, эту розу ветров нарушила.

Ранее советник губернатора по экологии Лев Левитас в беседе с «Ъ» отмечал, что при таком ограниченном замере параметров могут не обнаружить превышения ПДК и источник вредных выбросов, и необходимо «расширять спектр замеров, развивать лабораторную базу и создавать ее при региональном минприроды», «но на это нет средств» (по разным оценкам, стоимость такой лаборатории — от 80 до 200 млн руб.). Впрочем, в понедельник господин Левитас в беседе с «Ъ» сказал, что «ПНЗ вопрос не решат», «нужно ликвидировать незаконные производства и выполнять требования программ мониторинга санитарно-защитных зон», а источники выбросов «даже не надо искать — они и так всем известны». По мнению советника, если люди жалуются, проблемой должен заняться Роспотребнадзор.

Экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин считает, что проблема чистоты атмосферного воздуха межведомственная, складывающаяся из целого ряда факторов, и в этой ситуации межведомственное взаимодействие в решении такой проблемы должен координировать глава региона — «таковы требования указа президента России, изданного еще в начале двухтысячных годов».

Сергей Титов, Ульяновск