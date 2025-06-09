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В Батайске остановили распространение рекламы наркомагазинов

В Батайске продолжается борьба с рекламой ресурсов распространения наркотических средств. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что на территории города выявили более 30 объектов с надписями, которые содержат информацию о способах приобретения наркотиков. Однако городской администрацией меры к их устранению не принимались.

После вмешательства надзорного ведомства надписи устранили.

Мария Хоперская

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