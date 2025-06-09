В Батайске остановили распространение рекламы наркомагазинов
В Батайске продолжается борьба с рекламой ресурсов распространения наркотических средств. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что на территории города выявили более 30 объектов с надписями, которые содержат информацию о способах приобретения наркотиков. Однако городской администрацией меры к их устранению не принимались.
После вмешательства надзорного ведомства надписи устранили.