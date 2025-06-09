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Пожар в Симферопольском районе полностью ликвидировали

Возгорание 4 га сухой растительности в поселке Школьном Симферопольского района полностью ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Для борьбы с огнем применяли ранцевые огнетушители и специальную технику. Тушение осложнял сильный ветер и высокая температура.

Всего в тушении участвовали от РСЧС 72 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 41 человек личного состава и 11 единиц техники.

Алина Зорина

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