Пожар в Симферопольском районе полностью ликвидировали

Возгорание 4 га сухой растительности в поселке Школьном Симферопольского района полностью ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Для борьбы с огнем применяли ранцевые огнетушители и специальную технику. Тушение осложнял сильный ветер и высокая температура.

Всего в тушении участвовали от РСЧС 72 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 41 человек личного состава и 11 единиц техники.

Алина Зорина