Число страдающих наркоманией подростков в Петербурге снизилось на 23,6%

За прошлый год в Санкт-Петербурге число подростков, страдающих наркоманией, снизилось на 23,6 % по сравнению с 2023 годом. При этом общее количество наркозависимых в городе увеличилось на 2,1%. Такие цифры в ходе пресс-конференции в понедельник, 9 июня, назвала заместитель главврача СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» Елена Куркова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам специалиста, на протяжении последних 5-7 лет общая заболеваемость в городе на Неве достигла относительно в стабильных показателей. Ежегодно на диспансерном наблюдении врача психиатра-нарколога в Петербурге регистрируются около 10 тыс. больных, хотя с учетом латентных наркоманов, их количество в городе может достигать 30 тыс. человек.

Сокращение числа несовершеннолетних, больных наркоманией, специалисты связывают с тем, что подростки стали больше заботиться о здоровье — в частности, выросла популярность направления ЗОЖ.

Согласно данным ГУ МВД, в рамках борьбы с распространением наркотических средств в Петербурге и Ленинградской области в 2024 году было ликвидировано 29 интернет-магазинов, продающих наркотики, и закрыты 23 подпольные лаборатории.

Вероника Рубина