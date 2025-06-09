«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

О чем говорят инвесторам данные по инфляции в США и Китае? На какие тренды стоит обратить внимание? И какие факторы могут повлиять на укрепление американского доллара? Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Китай отчитался о дефляции — минус 0,1%. Китайцы активно стимулируют экономику, статистика им это позволяет делать. Ставку они пустили практически в пол, фондируют и своих потребителей для того, чтобы ориентироваться именно на внутренний спрос. И еще один немаловажный фактор — для того чтобы противостоять давлению США с точки зрения повышения тарифов, и это китайцам удается.

В Америке же другая ситуация. Рынок труда демонстрирует устойчивость, а с точки зрения инфляции тенденции неоднозначные. Тарифная война имеет проинфляционное влияние на экономику. Этого опасается Федрезерв, об этом говорил Джером Пауэлл. Если данные по инфляции окажутся выше ожиданий, в районе 3% или больше, то это отменяет в этом году вопрос о снижении ставки рефинансирования в Соединенных Штатах. Очень важный момент, который не дает маневра и американскому президенту, и его администрации в тарифной войне, потому что в этом контексте ему ставки нужны пониже, а рост инфляции не дает возможности снижать ставку рефинансирования.

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