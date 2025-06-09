На Дону упростили процедуру получения социальной поддержки инвалидами

Законодательное собрание Ростовской области приняло закон об организации сопровождаемого проживания инвалидов. Документ предусматривает комплекс мер для обеспечения жизни в домашних условиях людей с инвалидностью старше 18 лет, которые не могут существовать самостоятельно без посторонней помощи. Меры также направлены на развитие у таких граждан способностей к самообслуживанию, трудовой деятельности, досугу и общению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ранее полномочия по решению вопроса о таком сопровождении принадлежали областному минтруда, однако для получения решения о предоставлении сопровождаемого проживания требовалось личное присутствие инвалида в областном центре.

«Это создавало, безусловно, ряд трудностей, с учетом отдаленности многих муниципальных образований от областного центра. Поэтому принято решение наделить органы местного самоуправления соответствующими полномочиями, чтобы приблизить предоставление этой услуги к месту жительства инвалидов»,— рассказал председатель донского парламента Александр Ищенко.

Муниципальные власти получили право принимать документы от заявителей, определять необходимость меры поддержки для каждого конкретного лица, информировать о порядке, сроках и условиях предоставления услуг, а также разрабатывать индивидуальные программы сопровождаемого проживания для инвалидов.

Валентина Любашенко