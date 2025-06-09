Премьер Канады пообещал увеличить расходы на оборону до 2% ВВП в этом году

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что в 2025 году власти увеличат расходы на оборону до 2% ВВП — минимальная планка для стран—членов НАТО. Сейчас Оттава выделяет на военные расходы 1,4% ВВП.

«Трансформация нашего военного потенциала может помочь преобразовать нашу экономику»,— сказал господин Карни журналистам (цитата по Reuters). «Сейчас самое время действовать решительно, энергично и напористо»,— отметил он. Господин Карни пообещал повысить зарплаты военнослужащим и закупить новые подводные лодки, самолеты, корабли, боевые машины и артиллерию.

Предыдущее правительство Канады в прошлом году взяло на себя обязательство достичь целевого показателя НАТО к 2032 году. Во время предвыборной кампании Марк Карни обещал выполнить эту цель к 2030 году. При этом на предстоящем в июне саммите НАТО генсек альянса Марк Рютте хочет повысить целевую планку до 5% (3,5% на оборону и 1,5% — на сферы, связанные с безопасностью).

Лусине Баласян