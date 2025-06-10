В мае количество объявлений о продаже новых автомобилей выросло на 48,4%

В мае рынок новых легковых автомобилей в Башкирии показал значительный рост, согласно данным «Авито Авто». Количество объявлений увеличилось на 48,4% по сравнению с апрелем, а интерес пользователей вырос на 6%. Средняя цена нового автомобиля составила 2,86 млн руб.

Наибольшей популярностью у жителей республики пользовались автомобили марки Lada, на долю которых пришлось 35,2% всего интереса. В список популярных брендов также вошли четыре китайских марки: Chery и Jetour (каждая по 9,6%), HAVAL (7%) и Changan (6%). Особенно заметен рост интереса к автомобилям Jetour, который увеличился в 2,3 раза по сравнению с апрелем.

Среди наиболее интересующих моделей выделяются Lada Granta (13,3%), Lada Vesta (7,4%), Jetour Dashing (7,1%), Lada Vesta Cross (4%) и HAVAL Jolion (3,6%). Особое внимание привлек кроссовер Jetour Dashing, чья популярность выросла в 3,9 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Олег Вахитов