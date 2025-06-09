Глава ФГР предупредил о возможном исчезновении ГК «Кубань»
Женский гандбольный клуб «Кубань» может закрыться. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«"Кубань" находится на грани выживания, не факт, что клуб будет существовать в следующем сезоне», — сообщил функционер.
Команду тренирует бывший наставник женской национальной сборной России Евгений Трефилов. По результатам завершившегося сезона «Кубань» финишировала на шестой позиции.
Клуб работает с 1963 года, однако в последние годы сталкивается с серьезными финансовыми затруднениями.