Глава ФГР предупредил о возможном исчезновении ГК «Кубань»

Женский гандбольный клуб «Кубань» может закрыться. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«"Кубань" находится на грани выживания, не факт, что клуб будет существовать в следующем сезоне», — сообщил функционер.

Команду тренирует бывший наставник женской национальной сборной России Евгений Трефилов. По результатам завершившегося сезона «Кубань» финишировала на шестой позиции.

Клуб работает с 1963 года, однако в последние годы сталкивается с серьезными финансовыми затруднениями.

Алина Зорина