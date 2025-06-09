Саратовский муниципалитет обязали устранить нарушения в сфере обращения с ТКО

Суд по иску прокуратуры обязал администрацию Новоузенского района Саратовской области устранить нарушения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что по месту нахождения трех контейнерных площадок для сбора и накопления бытовых отходов в Новоузенске нет твердого покрытия с уклоном. Также речь идет об отсутствии ограждения, которое обеспечивает предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Нарушения выявлены на ул. Лесная и ул. Комбрига Шилина.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать муниципалитет оборудовать контейнерные площадки. Суд удовлетворил требования, прокуратура поставила на контроль исполнение судебного решения.

Павел Фролов