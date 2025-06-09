В Азове вынесли приговор по уголовному делу об истязании несовершеннолетнего

Азовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летней местной жительницы. Ее признали виновной в истязании (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области

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Установлено, что в 2024 году фигурантка жестоко обращалась со своим несовершеннолетним ребенком, избивала его. Кроме того, она не обеспечивала необходимые бытовые условия, гигиену и питание ребенка.

В ходе следствия пострадавшую передали на воспитание в другую семью.

Суд назначил обвиняемой 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Мария Хоперская