Выставлены на продажу старинные здания села Закобякино

Несколько объектов в селе Закобякино Любимского округа выставлены на продажу. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

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Региональные власти считают, что покупка этих объектов может стать хорошей инвестицией в сферу туризма. Исторически Закобякино являлось крупным селом, в котором были развиты торговля и различные промыслы. Сохранились уникальные памятники истории и культуры, в том числе знаменитая стальная пожарная каланча. Власти планируют развивать инфраструктуру села.

«У региона сегодня большие планы по возрождению старинного купеческого села Закобякино. Совсем недавно оно получило статус исторического поселения, что позволит сохранить имеющееся здесь архитектурное наследие и сделает территорию более привлекательной для посещения. В дальнейшей перспективе — благоустройство центральной части села»,— рассказал губернатор Михаил Евраев.

Глава региона уточнил, что уже подана заявка на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. На торги выставлено пять объектов. Это «Купеческий дом», ул. Кудрявцева, 5, «Дом жилой», ул. Кудрявцева, 1, «Трактир», ул. Кудрявцева, 10, помещения в «Доме купеческом с магазином», ул. Кудрявцева, 3, на втором и первом этажах.

«Начальная стоимость совершенно небольшая — от 140 тысяч рублей. Наша задача не получить прибыль в бюджет, а найти новых владельцев, которые смогут возродить эти старинные здания. В селе порядка 18 выявленных объектов культурного наследия, и мы должны сохранить эти свидетельства богатой истории села»,— сказал первый заместитель председателя правительства области Денис Хохряков.

В прошлом году в Закобякино пришел природный газ, к сетям уже подключен ряд социальных объектов. Село находится в экологически чистом месте рядом с рекой Костромой. Дорога до села сейчас ремонтируется за счет бюджета Ярославской области.

Антон Голицын