В Новороссийске на подготовку школ к новому учебному году выделят 530 млн рублей

Консолидированный бюджет подготовки образовательных учреждений Новороссийска к новому учебному году составил более 530 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Городской думы Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Денежные средства планируется направить на ремонтные работы, подготовку к отопительному периоду, пожарную и антитеррористическую безопасность. Также в школах Новороссийска запланировано обновление материально-технической базы и приобретение учебников.

Ремонтные работы по фасаду будут произведены в технико-экономическом лицее. Во Дворце творчества детей и молодежи отремонтируют спортивный зал. Запланировано обновить спортивные площадки в школах № 21, № 18, № 16, № 40 и в восьми детских садах.

К началу нового учебного года после реставрации будет открыт детский сад № 15 на 150 мест по улице Карла Маркса. Также распахнет свои двери детский сад № 81 на 100 мест на Мысхакском шоссе в ЖК «Аврора».

Алена Воробьева