В Ростовской области в этом году отремонтируют 2,5 тысячи многоквартирных домов

В этом году в Ростовской области проведут капитальный ремонт более 5 тыс. систем в 2,5 тыс. домах. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в капитальный ремонт входит обновление фасадов, новые кровли, подвалы, системы газо-, тепло и электроснабжения, а также водоснабжение и водоотведение. Сейчас договоры заключены на капремонт более 1,3 тысячи систем в 629 домах.

Кроме того, планируется обновить 223 лифта в 80 домах. В 64 домах уже завершили работы: там заменили 184 лифта. По остальным домам работы завершатся до сентября этого года.

Мария Хоперская