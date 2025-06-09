МИД Казахстана: Астана ждет ответа Киева после атаки на объекты КТК

Казахстан все еще ждет ответа от украинской стороны по поводу атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КТК Фото: КТК

«Конечно, будем ждать, если они соизволят ответить. Будем ждать. Вы можете этот же вопрос украинской стороне направить»,— сказал господин Смадияров на брифинге (цитата по ТАСС). По его словам, Казахстан предпринял «все необходимые действия по дипломатическим каналам».

Последняя атака на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» произошла 24 марта. Фрагменты сбитого беспилотника упали в районе железнодорожной станции Кавказская. Перед этим станцию атаковали 17 февраля. На время ремонта станцию вывели из эксплуатации, перекачка нефти по маршруту Тенгиз—Новороссийск проходила в обход НПС «Кропоткинская».

Лусине Баласян