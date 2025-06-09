В центре Москвы ограничат движение для проведения концерта ко Дню России

Движение транспорта в центре Москвы будет ограничено 11 июня в связи с подготовкой и проведением концерта, приуроченного ко Дню России. Об этом сообщил столичный департамент транспорта. Центр организации дорожного движения призвал водителей строить маршрут с учетом временных изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центр организации дорожного движения Правительства Москвы Фото: Центр организации дорожного движения Правительства Москвы

С 7:00 до 23:00 в среду будет закрыто движение на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, Варварка будет перекрыта от Старой площади до Большого Москворецкого моста. Также транспорт не сможет проехать между Ильинкой и Варваркой в районе дома 5 по Красной площади.

С начала суток 10 июня будет запрещена парковка на Фрунзенской набережной, с 11 июня — на Ильинке и Варварке. Ограничения по парковке будут сняты после окончания праздничного мероприятия.