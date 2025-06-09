На Нововоронежской АЭС раньше срока завершился плановый ремонт энергоблока №6 с модернизацией оборудования

7 июня 2025 года в 19:01 (мск) энергоблок №6 Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Госкорпорацию «Росатом») включен в сеть после завершения планового ремонта (ППР*), который продлился 35 суток. На 100% мощности энергоблок №6 НВАЭС был выведен 8 июня в 02:50 (мск). Ремонтные операции выполнены на 3 суток раньше запланированного срока в полном объеме и с соблюдением всех стандартов и требований безопасности.

Фото: Роман Пышкин., Управления коммуникаций НВ АЭС

Специалисты Нововоронежской АЭС и Нововоронежатомэнергоремонта произвели ремонт основного и вспомогательного оборудования реакторного и турбинного цехов, заменили теплообменное оборудование системы аварийного расхолаживания парогенератора, выполнили частичную замену оросителя градирни и впервые в промышленных масштабах его химочистку.

«На энергоблоке №6 выполнен большой объем ремонтных и модернизационных работ. Мы модернизировали систему автоматического регулирования и защиты турбины, что повысит безопасность и эффективность ее эксплуатации. Кроме того, осуществили модернизацию системы смазки турбогенератора с установкой дополнительного маслоохладителя. Это позволит сохранять работоспособность турбины при высоких температурах наружного воздуха. И, наконец, провели установку системы веса оросителей градирни, которая сигнализирует о необходимости их химической отмывки или замены», - прокомментировал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Сокращение срока ремонта позволит дополнительно выработать порядка 73 млн кВт•ч. Этого количества достаточно, чтобы в течение месяца обеспечить электроэнергией 290 тыс. квартир с семьей из четырех человек, или хватит на час работы 3,6 млрд энергосберегающих лампочек мощностью 20 Вт.

В настоящее время все энергоблоки работают в штатном режиме и несут нагрузку 3 420 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВ АЭС нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.